ＮＹ原油時間外取引上昇、米が露2大石油会社に制裁 東京時間07:01現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.94（+1.44+2.46%） NY原油は時間外でも上昇、60ドル目前まで。 トランプ氏の忍耐は限界に近づいている。米政権は戦争終結に対するロシアの真剣な取り組みの欠如を理由に、ロシア石油大手ロスネフチとルクオイルとその子会社30社に対して制裁を科すと発表した。