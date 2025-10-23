朝のドル円は１５１円８０銭台＝東京為替 ドル円は１５１円８０銭台での推移。海外市場では動意の薄い展開。米国の対中ソフトウェア輸出規制の報道などで売りが出る場面も、動きが続かず。 USDJPY151.84