ＮＹ金時間外上昇地政学リスクが需要押し上げ米が露2大石油会社に制裁 東京時間07:13現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4132.40（+67.00+1.65%） NY金は時間外で上昇、地政学リスクが需要を押し上げている。 米国がロシアの石油大手ロスネフチとルクオイルとその子会社30社に対して制裁を科すと発表した。米中対立激化も上昇を後押し。