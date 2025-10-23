米株価指数先物時間外取引下落、ダウ100ドル安米中対立に米対露制裁でリスク回避 東京時間07:18現在 ダウ平均先物DEC 25月限46675.00（-107.00-0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6732.25（-4.75-0.07%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25019.75（-19.50-0.08%） 米株は時間外でも下落。米中対立懸念に加え、米国の対露制裁を受け地政学リスクの高まりが警戒されている。時間外でテスラは下落、関税政策