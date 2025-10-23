トニー・ビテロ氏（奥）＝2023年（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグのジャイアンツは22日、新監督にテネシー大を率いていたトニー・ビテロ氏（47）が就任すると発表した。スポーツ専門局ESPNによると、プロでコーチ経験がない大学の指導者が直接メジャーの監督に就くのは初のケースという。ビテロ氏はミズーリ大などでコーチを務め、2018年シーズンからテネシー大を指揮。24年に全米大学選手権優勝に導くなど強豪に育