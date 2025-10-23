アメリカのヘグセス国防長官は、東太平洋で麻薬を密輸していたとみられる船を攻撃し、乗組員2人を殺害したと発表しました。ヘグセス国防長官は22日、自身のSNSで「トランプ大統領の指示に基づき、東太平洋で麻薬を密輸していた指定テロ組織が運用する船に致死的な攻撃を行った」と発表し、船を爆破する瞬間の動画を公開しました。ヘグセス氏は、アメリカの情報機関により船が麻薬の密輸に関与していることが判明したと説明した上で