京成は2025年４月、自社線に仲間入りした旧新京成の駅名標を廃用品として販売（筆者撮影）初日の東京は雨模様で最高気温17度。しかし、会場のお台場イーストプロムナード（江東区）は、最悪のコンディションをものともしない熱気に包まれた。10月14日の「鉄道の日」を目前に開かれた、32回目の「鉄道フェスティバル」（2025年10月11〜12日）。鉄道会社・団体を中心に、過去最高レベルに並ぶ80社・団体以上がブースを構えた。国土交