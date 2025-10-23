【欧州CLリーグフェーズ第3節】(スタッド ルイII)モナコ 0-0(前半0-0)トッテナム<警告>[ト]リシャルリソン(47分)観衆:11,365人└南野拓実が途中出場から決定機連続も決められず…モナコはトッテナムGKビカーリオを攻略できずドロー