【欧州CLリーグフェーズ第3節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 5-1(前半4-1)アヤックス<得点者>[チ]マルク・ギウ(18分)、モイセス・カイセド(27分)、エンソ・フェルナンデス(45分)、エステバン(45分+6)、タイリーク・ジョージ(48分)[ア]ボウト・ベグホルスト(33分)<退場>[ア]ケネス・テイラー(17分)<警告>[チ]トシン・アダラバイヨ(31分)、エステバン(56分)[ア]ボウト・ベグホルスト(45分+5)観衆:38,947人