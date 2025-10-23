【欧州CLリーグフェーズ第3節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 1-5(前半1-3)リバプール<得点者>[フ]ラスムス・クリステンセン(26分)[リ]ウーゴ・エキティケ(35分)、フィルヒル・ファン・ダイク(39分)、イブラヒマ・コナテ(44分)、コーディ・ガクポ(66分)、ドミニク・ショボスライ(70分)<警告>[フ]堂安律(52分)、オーレル・アメンダ(54分)観衆:58,700人└リバプール、5発逆転で公式戦4連敗から脱出!! 堂安先