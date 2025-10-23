[10.22 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 1-5 ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï22Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF±óÆ£¹Ò½êÂ°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)¤¬MFÆ²°ÂÎ§½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È(¥É¥¤¥Ä)¤ò5-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï²¤½£CL¤ÇA¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤Î5¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±óÆ£¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬½Ð