セラミッククラウンは、むし歯や外傷などで大きく欠損した歯を補う治療法の一つで、特に見た目や耐久性を重視する方に選ばれる被せ物です。透明感があり天然の歯に近い美しさを再現できることから、前歯の治療など審美性が求められる場面で用いられています。本記事では、セラミッククラウンの特徴や治療方法、メリットとデメリットなどを解説します。 セラミッククラウンとは クラウンとは何ですか？クラウンは、むし歯や外傷な