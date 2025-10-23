本日10月23日（木）よる7時54分〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチ」初登場のハライチをVIPチャレンジャーに迎えた「ドボンゴチ」。「ドボンゴチ」はメニューの中に一品で2万円近くの超高額メニューが隠れており、万が一それを引いてしまった場合は瞬く間に計算が狂ってしまう。次々と豪華な料理が運ばれるが、どれがドボンなのか？「これがドボンゴチか」（せいや）、