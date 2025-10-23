23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円安の4万8830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 51801.65円ボリンジャーバンド3σ 50120.56円ボリンジャーバンド2σ 49307.79円22日日経平均株価現物終値 48830.00円23日夜間取引終値 48828.00円5日移動平均 48439.48円ボリンジャーバンド1σ 47590.00円一目均衡表・転換線 4