23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15ポイント安の3249.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3340.87ポイントボリンジャーバンド3σ 3286.49ポイントボリンジャーバンド2σ 3266.43ポイント22日TOPIX現物終値 3249.50ポイント23日夜間取引終値 3237.10ポイント5日移動平均 3232.12ポイントボリンジャーバンド1σ 3177