作家・AV女優として活躍する紗倉まなさんの最新エッセイ集『犬と厄年』（講談社）が話題です。本書の発売を記念して、注目の文筆家・伊藤亜和さんとのトークイベントが開催されました。共に30歳前後と同世代で、noteに書いたエッセイが話題となり、書籍化されたお二人。家族との関係について、仕事について、書くことについて、率直に語りあったお二人の初対話をお届けします。「結論」をつけるのが苦手紗倉このたびは、私の最新