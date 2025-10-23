23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の732ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 799.70ポイントボリンジャーバンド3σ 781.76ポイントボリンジャーバンド2σ 771.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 763.82ポイントボリンジャーバンド1σ 758.16ポイント75日移動平均 752.00ポ