映像を通じて軍事演習を視察するロシアのプーチン大統領/Alexander Kazakov/Sputnik/Reuters（ＣＮＮ）ロシア大統領府は２２日、プーチン大統領の指揮下で戦略核兵器の使用を想定した演習を実施したと発表した。国防省によると、陸・海・空軍が参加した。国営の軍事テレビ「ズベズダ」の映像には、同国北部のプレセツク宇宙基地から大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「ヤルス」が、バレンツ海のブリャンスク原子力潜水艦から弾道ミサ