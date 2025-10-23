俳優の南琴奈（１９）が同名人気ホラーゲームを実写映画化した「夜勤事件」（来年２月２０日公開）で映画初主演を果たすことが２２日、分かった。「夜勤事件」はＺ世代を中心に人気のインディーゲーム制作チーム「Ｃｈｉｌｌａ’ｓＡｒｔ」（チラズアート）によるホラーゲーム。主演の南は今年、ドラマ「アリスさんちの囲炉裏端」「僕達はまだその星の校則を知らない」や映画「花まんま」「ミーツ・ザ・ワールド」に出演して