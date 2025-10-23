南琴奈が、人気ホラーゲームを実写化した『夜勤事件The Convenience Store』で映画初主演を務めることが発表。併せて、公開日が2026年2月20日に決定したほか、特報映像、ティザービジュアルが解禁された。【動画】『夜勤事件The Convenience Store』特報映像現在、Z世代を中心に絶大な人気を誇る日本のインディーゲーム制作チームChilla’s Art（チラズアート）が、2020年2月にSteamで配信したホラーゲーム『夜勤事件』。