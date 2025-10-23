元広島スカウト・苑田聡彦インタビュー（後編）契約金の多い球団よりも、「自分を見てくれた人」を選んだ。それが広島東洋カープのスカウト・苑田聡彦の原点だった。半世紀にわたってドラフトの現場に立ち続けた男が語る、数字では測れないスカウトの真実とは。広島のスカウトとして47年にわたり選手獲得に尽力してきた苑田聡彦氏photo by Sankei Visual【契約金が一番少ない広島を選んだワケ】──三池工高時代、６人兄弟の