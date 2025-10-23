元広島スカウト・苑田聡彦インタビュー（前編）現役時代は「中西太２世」と呼ばれた強打で注目され、引退後は黒田博樹や金本知憲、丸佳浩ら数々の名選手を見出してきた慧眼のスカウトとして知られる苑田聡彦氏。選手、そしてスカウトとして球団と歩んできた、半世紀近いスカウト人生を振り返る。専修大学時代の黒田博樹photo by Sankei Visual【現役時代は中西太２世と呼ばれた強打者】──まず、苑田さんの選手時代のことを