朝晩の寒暖差が出てきて「羽織りにちょうどいいものがない……」というときは、【グローバルワーク】の「ジャケット」が味方になりそう。今回は、きちんと見えするものから、デニムやミリタリーまで、この秋の “1軍候補” として頼れそうなアイテムを、スタッフさんのコメントと共にご紹介。ただの温度調節アイテムとしてだけではなく、着こなしをアップデートしてくれそうなラインナップを早速チェック