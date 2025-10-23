元ＡＫＢ４８で女優の川栄李奈が２３日までにＳＮＳを更新。黒と水色の秋服コーディネートを公開した。自身のインスタグラムに「雨だけど元気にいこかぁぁ」とつづり、傘を差した姿でブラックコーデに水色のアクセントを足した秋服ファッションを公開した。この投稿に多数のいいねが寄せられている。