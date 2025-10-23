新たな惑星Yが太陽系に隠れている可能性があるという。米プリンストン大学の研究チームが、新たな惑星の存在の可能性を示唆。天文学の教科書を書き換え、現在認められている8つの太陽系の惑星に加わるかもしれないそうだ。 【写真】ペルーの「宇宙人ミイラ」は本物だった!? この惑星候補は間接的に検出、天文学者らが、海王星の外側にある小惑星や準惑星が密集する「カイパーベルト」内の約50個の氷天体が