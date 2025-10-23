自身の死亡報告をなんJ語で予約投稿2025年10月14日、Xユーザー「なかやま」さんのアカウントから「グエー死んだンゴ」という一文が投稿された。その前日の13日、友人を名乗る人物から「10月12日の夜、なかやまは静かに息を引き取りました」という訃報が投稿されていた。この「グエー死んだンゴ」は本人が生前に予約投稿していたものと見られる。22歳という若すぎる死への衝撃と悲しみが、X上に広がった。「グエー死んだンゴ」とは