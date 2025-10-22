トヨタ自動車株式会社は、新型車「ランドクルーザー“FJ”」を2025年10月16日に世界初公開した。 2026年年央頃の日本発売を予定する同モデルは、「Freedom & Joy」の頭文字を冠し、ランドクルーザー伝統の「信頼性・耐久性・悪路走破性」に“楽しさ”という新たな価値を加えたシリーズ最新作となる。コンパクトで高い機動性を持ちながら、悪路対応性能も備え、カスタマイズ性に優れているのも