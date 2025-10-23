高市早苗首相の就任を機に日本を訪問した魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長が、現地で麻生太郎元首相と会談したことが22日、確認された。麻生氏は、高市首相の選出に決定的な役割を果たした“キングメーカー”と評価されている人物だ。魏室長は高市首相が就任した21日に日本へ出国し、翌22日に麻生氏に会った。外交消息筋によると「訪日前から麻生氏との会談を推進していた」という。麻生氏は、自民党内で唯一の派閥“麻生派”