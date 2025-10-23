「バイク天国」のベトナムが来年中旬から首都ハノイ市内でのガソリン二輪車の走行を全面禁止することを受け日本政府とバイクメーカーが反発している。ベトナムのファム・ミン・チン首相が「大気汚染水準が深刻だ」としてこうした行政命令を発表したのは7月だ。ハノイを始まりに2028年までに全国に拡大する方針だが、自国の電気バイク産業を育成するという狙いもある。ベトナム市場で80％のシェアを持つホンダの8月の販売台数は前月