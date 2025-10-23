「自民党とやるなら最初から言ってよ……」 吹き荒れた総理待望論もどこへやら。連立与党の座を日本維新の会に搔っ攫われ、恨み節を漏らしたのは、国民民主党の玉木雄一郎代表（56）である。「自公連立解消で『内閣総理大臣を務める覚悟があります』と色気を見せたかと思いきや、野党候補の一本化を協議していた立憲民主とは『組めない』と断言。一方で維新の自民接近を『二枚舌』と愚痴り、挙句には、ほとぼりも冷め