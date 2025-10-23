OpenAIのサム・アルトマンCEOが、12月からChatGPTで成人ユーザーを対象にエロティカ表現を解禁すると発表した。年齢確認を導入し、成人と認定された利用者にのみ開放されるという。AIが性的な会話を交わす――それはかつての空想が現実になった格好だが、同時に“表現の自由”の裏側で、金融検閲という冷たい現実がすぐそこまで迫っている。【写真】性的な表現の解禁に踏み切ったChatGPTは“クレジットカード検閲”のターゲット