山形県鶴岡市の山中に22日、キノコ採りに入った市内に住む75歳の女性の行方が分からなくなり、警察などが23日朝から捜索を行っています。行方不明となっているのは、鶴岡市矢引の無職・佐藤菊美さん（75）です。警察や消防によりますと、佐藤さんは22日午後1時半ごろから知人2人と鶴岡市羽黒町手向の山中にキノコ採りに入りました。午後2時半ごろからはそれぞれ別行動でキノコ採りをしていましたが、その後、集合場所に戻らなかっ