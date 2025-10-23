高島屋の村田善郎社長（63）は10月14日、2026年2月期通期の連結営業利益予想を従来の500億円から525億円に上方修正すると発表した。同時に26年2月期の年間配当を積み増し、今後、200億円規模の自社株買いを実施する方針を示した。株主還元を強化、資本効率の改善を意識した経営を進める。【画像】名門百貨店を揺さぶる村上世彰氏の長女・絢氏日本橋高島屋（公式SNSより）背景にはアクティビストの動きがある。9月22日、村上世