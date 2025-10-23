昨年、「頂き女子りりちゃん」こと渡邊真衣被告の裁判が世間を騒がせた。恋愛感情を装って男性から計約1億5000万円を詐取した彼女は2023年に詐欺などの疑いで逮捕され、2024年には控訴審で8年6か月の実刑が確定した。渡邊被告の事件のように昨今話題となっているパパ活だが、このような金銭授受を伴う男女の関係は今に始まった話ではなく、90年代には「援助交際」というかたちで既に存在していた。平成初期の“元祖パパ活女子”た