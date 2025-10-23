月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します！2025年10月号の金メダルはココだ！大ぶりな焼売に鶏、海老がみっちり。頬張るたびに旨さが弾ける『まちノ食堂』＠日吉あらびき焼売 319円（1個）、海老焼売 319円（1個）16ミリのミンサーを使った