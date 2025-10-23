検事とはどんな仕事なのか。23年間検事を務め、現在は弁護士の村上康聡さんは「検事は、警察から一番に信頼を得なくてはならない。ゆえに事件現場では、捜査官の言動にかなり気を遣う」という――。（第1回）※本稿は、村上康聡『検事の本音』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Atstock Productions※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Atstock Productions■警察と検察の意外な関係性東京の場合