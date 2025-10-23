業務効率化のために生成AIを導入する企業が増えている。生成AIの法人導入を専門とするコンサルタントの小島舞子さんは「現場では、従業員の利用率が徐々に下がっていくことが課題になっている。AIへの不信感や、実際の業務での有用性を理解していなことが原因だ」という――。※本稿は、小島舞子『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／patpitchaya※写真はイメージ