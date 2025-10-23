ジェイアールバス関東とジェイアール東海バスは、「ドリームなごや号」のダイヤ改正を12月1日に実施する。御器所通と杁中、日新駅、東名江田、新木場駅の各バス停を廃止する。当面は主に週末に1往復を増便するほか、一部の便名や運行ダイヤを変更する。ドリームなごや号は、東京駅と名古屋駅前・岐阜駅前を結ぶ路線で、1日最大7往復を運行している。