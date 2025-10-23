ソフトバンク創業者の孫正義氏のルーツとは何か。38年余にわたり密着取材を続けてきた作家・井上篤夫氏の新著『一・五代目 孫正義』（実業之日本社）より、一部を紹介する――。写真＝時事通信フォト企業向けプレゼンテーションで話すソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（2025年2月3日、東京都千代田区の東京會舘） - 写真＝時事通信フォト■孫正義が筆者に打ち明けたことこの親にしてこの子あり。ある日の夜、息子（正義）は