東京都内で開いた支援イベントで。ガザの難民女性らがつくったパレスチナ刺繡帯を披露した=2025年5月、東京都渋谷区、小山幸佑撮影 戦争のニュースだけではない、パレスチナの素敵な一面を日本でも広めたい――。そんな思いから、現地の伝統的な刺繡と着物の帯を組み合わせた「パレスチナ刺繡帯」を手がけてきた山本真希さん。コロナ禍や戦争の中でも、現地で刺繡を担う職人の女性たちとともに