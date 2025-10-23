9月に北京で行われた「抗日戦戦勝80周年パレード」先月はじめ9月3日にあの北京の天安門広場で執り行われた、あの興行ご覧になれられました？「抗日戦戦勝80周年」と銘打ったいちびった軍事パレード。あの集まった面々の悪趣味な事。首魁が中国共産党の習近平現総書記、脇を固めたのが、今もウクライナの民の頭上に爆弾の雨を降らせ続けるロシアのプーチンこれまた終身大統領に北朝鮮の独裁者3代目これまたまた終身朝鮮労働党総書記