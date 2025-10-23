北欧のグルメや雑貨を集めたイベントが、福岡市の百貨店で22日から始まりました。寒くなってきたこの時期にぴったりなものが勢ぞろいです。 シナモンとカルダモンがピリッと効いた北欧のティータイムに欠かせない「シナモンロール」に、フィンランドで幸せのシンボルとされる「ククサ」。シラカバのコブをくりぬいたマグカップです。 福岡市の博多阪急で始まった「北欧フェア」では、フィンランドやスウェӦ