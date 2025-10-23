100万部を超えるベストセラー小説『時の輝き』や『アナトゥール星伝』で知られる、小説家・漫画家の折原みとさん。20代の頃は中目黒に住み、昼も夜もなく仕事に明け暮れていた。30代で、ずっと憧れていた犬との生活を実現し、逗子へ移住。今は3代目のパートナーとなるゴールデンレトリバーのハルちゃんと暮らしている。仕事のかたわら、防災士の資格を取得したり、横須賀市のアーティスト村事業に参加するなど、地域活動にも積極的