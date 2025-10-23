この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 ごく普通のスタイを「かわいいスタイ」と呼ぶ夫、理由に5,300いいね まれ☺︎1y+19w(@teaholic_mare)さんのエピソードです。他の人にとっては何でもない物で