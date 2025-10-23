軽EVを世界初公開BYDジャパン・グループは、10月31日より開催の『ジャパンモビリティショー2025』において、乗用車部門からワールドプレミアとなる『軽EV』を、商用車部門からジャパンプレミアとなる『J6 リビングカー』を展示することを発表した。【画像】英国で発売されたBYDのコンパクト・クロスオーバーEV『アット2』全11枚『軽EV』は、日本独自の軽自動車規格に準拠したBYD初の海外専用設計プロトタイプで、最新のブレード