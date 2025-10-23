【SVリーグ】PFUブルーキャッツ石川かほく 3ー0 岡山シーガルズ（10月18日・女子第2節）【映像】相手全員が“ダマされた” 驚きのツーアタック何往復も続いた白熱のラリーに突如、終止符を打ったのはセッターの見事な判断と秀逸なプレー。誰もが虚を突かれた“驚き”のツーアタックに会場が騒然となる一幕があった。大同生命SVリーグの女子第2節で、PFUブルーキャッツ石川かほくが岡山シーガルズと対戦。第2セットを6―3とリー