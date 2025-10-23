肌荒れや乾燥が気になる秋冬にぴったりなアイテムが登場！株式会社WaterAirのインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』から、新たに「コットンインナー」が販売開始。肌にやさしい綿100％素材で、敏感な肌にも安心。さらに、ツバキ加工で乾燥を防ぎ、体温を保つ中空糸であたたかさが持続します。日常使いにぴったりなシンプルデザインで、着心地も抜群。ブラック・グレージュ、スモークピンクの3