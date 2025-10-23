優秀な部下を持つことは、上司にとってありがたいことのはず。しかし、明らかに自分よりも優秀な“ハイスペック”部下を持った上司の場合は、事情が違ってくることもあると言う心理学者の舟木彩乃氏。そんな部下を持ったとき、いったいどうすればいいのか。 【画像】心理学者が解説する「優秀すぎる部下を持つ上司の心理」 著書『あなたの職場を憂鬱にする人たち』より一部抜粋・再構成してお届けする。 チームリ