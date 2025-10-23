1998年、長野オリンピックで日本はスキージャンプ団体金メダルを獲得した。メンバーは船木和喜、原田雅彦、岡部孝信、斉藤浩哉選手の4名。現在も現役選手として活躍する葛西紀明の名前はそこに無い。だが葛西選手いわく長野で金メダルを獲れなかった経験が、現役を続けるモチベーションになっているという。【画像】スキージャンプの葛西紀明さん書籍『限界を外す レジェンドが教える「負けない心と体」の