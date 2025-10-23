●内陸や山間部を中心に10度を下回っていて、今シーズン一番の冷え込みに●日中は23度前後まで上がる予想。一日の寒暖差が非常に大きく、体調管理に注意が必要＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう23日(木)は二十四節気の「霜降」です。冷え込みが増し、霜が降り始める頃と言われています。この時間は霜が降りるまでではなくても、ぐっと冷え込んだ朝となっています。現在、内陸や山間部を中心に10度を下回っています。その他の各